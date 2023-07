Openluchtevenement Festival Onder Vrienden maakt debuut in Lochristi: “Alle Lochristinaren welkom aan halve prijs”

Windhoos richt zware schade aan in Laarne: “Ik wilde kinderen geruststel­len, maar toen zag ik het tuinhuis...”

Een windhoos heeft in de nacht van dinsdag op woensdag lelijk huisgehouden in Kalken (Laarne). Een volledig tuinhuis sneuvelde, net zoals een serre. “Bomen zijn stuk, één is zelfs met de wortels uit de grond gerukt”, getuigen Samantha Van boven en Peter Gheldof.