Ongeval in Beervelde veroorzaakt hinder op de E17

Meetjesland/Eeklo “171.000 Meetjeslan­ders hebben recht op beste zorgen in hun laatste maanden”: AZ Alma wil eigen palliatie­ve eenheid

AZ Alma in Eeklo, het streekziekenhuis voor het Meetjesland, dringt samen met de burgemeesters aan op de komst van een palliatieve eenheid in het ziekenhuis. Patiënten worden nu naar Gent of Brugge doorgestuurd, maar de beste zorgen in de laatste maanden van je leven, zouden ook in eigen streek moeten kunnen. De overheid moet met centen over de brug komen.

3 juni