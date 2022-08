Nostalgie troef aan historische stelplaats in Lochristi: "De busritten in je jeugd, die kan je hier een beetje herbeleven”

GENT/LOCHRISTIJe eerste trip alleen, die eerste kus op de achterbank of gewoon pendelen naar school: we hebben allemaal minstens één potente herinnering aan onze eerste busrit zitten. In Lochristi kan je op zaterdag 20 augustus de geur van weleer gaan opsnuiven. Dan openen de deuren van het oude busdepot, waar je alle exemplaren die tussen 1977 en 1991 rondreden, bewonderen.

Brugse Poort - Watersportbaan: Sven De Boeck van Nostalbus zwaait de deuren van het oude model stadsbus open en laat ons binnen. Tot 1991 kon je in België allerlei exemplaren bewonderen, van fiatjes die in 1964 al rondtuften tot de laatste stuks die rondreden voor De Lijn standaardmodellen invoerde.

Jeugdherinneringen

De Boeck stond 12 jaar geleden aan de wieg van Nostalbus, een vzw die onder andere evenementen wat extra cachet verleent door er deze oude trekkers te laten rondrijden. Goed voor een foto of een ritje, de meeste rijden namelijk nog. Voor je trouwfeest moet je elders zijn, winst maken doen ze hier niet. Het is de leden van Nostalbus puur om de wagens, de nostalgie en de compagnie te doen. “'t Is allemaal begonnen met één oude bus die ik te koop zag staan. Door al die jeugdherinneringen was ik meteen in hogere sferen. Lang verhaal kort, die staat hier nu”, verzucht De Boeck.

“Als klein manneke wou ik al buschauffeur worden”, zegt Sven en dat is hij nu ook. Maar de oude dieselmotoren van weleer, de piepende schuifdeuren en de geur van het leer, dat heb je nu niet meer. Toen hij er ééntje zag staan, pikte hij het op en renoveerde hij het. Enkele jaren en ontmoetingen met mede-liefhebbers later, ontstond Nostalbus. Intussen is de vereniging tien jaar oud en is de collectie ‘compleet’, met 12 bussen ,waaronder een VIP-exemplaar.

Volledig scherm Een deel van de collectie 'op rust' in de oude stelplaats, die ook op rust is. © svwg

Intussen is ook duidelijk dat voor de komende tijd de collectie in de oude stelplaats mag blijven staan. “Wij zijn geen museum, we zijn een rijdende historische ervaring”, legt Sven uit. “Tot voor kort hadden we ook geen vaste standplaats, maar stonden onze bussen onder het viaduct onder de E17. Omdat dat afbrokkelde, liet De Lijn ons hier parkeren”. Maar ook De Lijn wil investeren in haar eigen erfgoed en dus mag Nostalbus hier blijven. “We hebben nog wat werk met het renoveren van de loods, maar het wordt een pareltje", verzekert Sven.

Feest in de stelplaats!

Met een vaste standplaats in het verschiet is het nu ook tijd voor een feestje. “Er is veel enthousiasme onder busfanaten en liefhebbers van nostalgie en deze tijdsperiode. Onze bussen worden ingezet op filmsets en festivals, nu kan ook het brede publiek eens proeven”. Je kan er terecht voor een gidsbeurt over de geschiedenis van het openbaar vervoer in België, met een pak leuke anekdotes en er is zelfs een thematisch springkasteel voorzien voor de kleinsten. Daarnaast is er ook een pendeldienst, met eigen historisch vervoer natuurlijk, naar het Sierteeltmuseum in Lochristi, je kan er dus meteen een dagje uit van maken met het hele gezin.

Uiteraard wil Nostalbus de werking ook wat uitbreiden. “Rijden en elkaar leren kennen, dat is ons lange leven, dus we zoeken altijd extra vrijwilligers om het honderdtal leden te vervoegen”, zegt Sven. “Maar eerst kom je maar eens langs voor een proevertje”.

Nostalbus Opendeurdag



Zaterdag 20 augustus van 10 tot 17u

Denen 1

9080 Lochristi

Alle info op de Facebookpagina

Let op! Door werken moeten bezoekers die met de auto komen, verplicht parkeren op parking Floreac

(Beerveldsebaan 4, 9080 Lochristi). Er is een gratis pendeldienst voorzien met gepast vervoer. Die rijdt elk kwartier.

Daarnaast kan je ook met het openbaar vervoer. Er is ook elk half uur een pendeldienst vanaf station Lokeren naar de oude historische stelplaats.

