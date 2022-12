Norah (12) vergat haar treinabonnement, NMBS start onderzoek naar optreden conducteur: “Een treinbegeleider mág een minderjarige niet van de trein zetten”

LOCHRISTIDe NMBS is een onderzoek gestart naar de actie van een conducteur op de trein tussen Gent en Lochristi. Maandag bleek bij een controle dat de 12-jarige Norah Hertecant haar abonnement niet bij zich had, en dat betekent doorgaans bijbetalen. Toen bleek echter dat het meisje ook haar portefeuille was vergeten. “De reactie van die conducteur? Die was erover. Norah is thuis in tranen uitgebarsten”, getuigt haar mama, die het hele verhaal uit de doeken doet.