Njam!-chef Roger van Damme opent Lootse vestiging Èggo keukens & interieur

Èggo werd opgericht in 2007 en telt vandaag 76 verkooppunten in 5 verschillende landen en ontwerp, levert en installeert jaarlijks meer dan 22.000 keukens en kasten. Met de opening van 50 winkels in België, waarvan die in Lochristi de 22ste in Vlaanderen vormt, is bezig aan een stevige opmars. Later dit jaar volt in het West-Vlaamse Veurne nog de opening van de 23ste showroom. Voor de gelegenheid werd kok Roger Van Damme opgetrommeld om de opening als ambassadeur op te luisteren.