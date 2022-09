Nieuwe rotonde in Zeveneken krijgt bronzen beeld: “Tal van verwijzingen naar geschiedenis dorp”

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het boomkunstwerk dat Robin Uzeel maakte uit een oude stam van de zeven eiken zijn plaats zou krijgen op de rotonde. “Maar de huidige voorwaarden laten het niet meer toe dat er een kunstwerk uit vergankelijk materiaal op een rotonde wordt geplaatst”, licht schepen van Cultuur Marie-Claire Van Nieuwenhuyse toe op de Lootse gemeenteraad maandagavond.

Bronzen vrouw

Tijdens zijn zoektocht naar een alternatief kreeg de gemeente een voorstel binnen van kunstenaar Geert Van Rysseghem die op amper 100 meter van het kunstwerk in Zeveneken woont. “Hij geniet erkenning binnen en buiten Lochristi en zelfs tot in het buitenland voor zijn werk als architect en kunstenaar”, zegt Van Nieuwenhuyse. “Het bronzen beeldhouwwerk zal een vrouw afbeelden van 2 tot 2,5 meter hoog als verwijzing naar de vrouwen die in het verleden tewerkgesteld werden in Uyttenhove in Zeveneken. De afgebeelde vrouw zal een eikenblad in de hand houden met daarop 7 eiken, uiteraard als verwijzing naar de naam van de gemeente en de historische zeven eiken.” Het kostenplaatje van het project bedraagt 46.780 euro (excl. Btw) en de creatie van het werk zou 9 a 10 maanden in beslag nemen.

Volledig scherm Kunstenaar Geert Van Rysseghem © Geert Van Rysseghem

De kunstenaar zelf is opgelucht dat er groen licht is voor het project. “Eigenlijk was het mijn bedoeling om het werk voor te stellen tijdens het project ‘Zevene.i.ken tonen Kunst’, maar de coronacrisis en andere factoren hebben het proces vertraagd. In 2024 volgt er een tweede editie van ‘Zevene.i.ken tonen Kunst’ misschien kunnen we het dan wel combineren met de voorstelling van het werk”, zegt Geert Van Rysseghem. De inwoner van Zeveneken maakte eerder al werken in opdracht van dierenrechtenorganisatie Gaia en een Amerikaanse holding. “Ik ben vereerd dat mijn werk straks ook zichtbaar zal zijn op een rotonde vlakbij het dorp van Zeveneken.”

Volledig scherm De schets die kunstenaar Geert Van Rysseghem maakte van het toekomstige bronzen beeld. © Yannick De Spiegeleir

Energiekosten

Het voorstel werd door een meerderheid goedgekeurd met de steun van oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang. CD&V stemde tegen. “In normale tijden zouden we dit goedkeuren, maar met de huidige stijgende energiekosten die heel wat mensen treffen vinden we de timing niet gepast om een budget van ongeveer 50.000 euro uit te trekken. We moeten de moed hebben om dit werk uit te stellen”, aldus Danny Den Hert. Groen-Vooruit onthield zich dan weer op het punt. “Wij vragen ons af waarom andere lokale kunstenaars niet de kans hebben gekregen om een voorstel in te dienen”, aldus raadslid Hilde Van Laere. Schepen Van Nieuwenhuyse blijft echter achter het plan staan. “Ik begrijp de opmerking van de CD&V, maar we zijn al twee jaar met dit project bezig. Het budget is voorzien. Wat de opmerking van Groen-Vooruit betreft: het kunstwerk is aan Zeveneken gelinkt en de kunstenaar woont er vlakbij. Deze kans wilden we niet laten liggen. Als we niet deze uitzonderlijke procedure hadden gevolgd, was er mogelijk een kunstenaar uit pakweg Kortrijk aan de slag gegaan.”

Ontbloot of niet?

Op de oorspronkelijke schets staat de vrouw afgebeeld in ontbloot bovenlijf, maar het is nog geen uitgemaakte zaak of ze in de definitieve versie een topje zal dragen. De opmerking van schepen Van Nieuwenhuyse dat de mogelijkheid bestond om haar van kleding te voorzien, zorgde voor hilariteit op de gemeenteraad. “Laat die keuze toch vooral aan de kunstenaar zelf”, reageerde raadslid Van Laere.

