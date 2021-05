“Mooi zitje in zomerbar op weekendavond? Minstens 100 euro spenderen aub”: café Picasso wil fikse investering in overkapping terugverdienen

Voor alle duidelijkheid: keuze genoeg bij café Picasso om plaats te nemen. De horecazaak beschikt over 72 tafeltjes, goed voor een capaciteit van zowat 300 gasten. Het voorterras van het café is vrij toegankelijk zonder reservaties. Daar is het wie eerst komt, eerst maalt. Voor het achterterras van het café en de bijhorende frituur Papas dien je wel te reserveren, maar zonder een minimaal bedrag dat je moet uitgeven. Enkel voor de beste plaatsen in de zomerbar met een mooi zicht op het groot scherm moet je op vrijdag- en zaterdagavond een minimumbedrag van 100 euro spenderen.

“Hetzelfde principe hebben we ook al vorig jaar gehanteerd”, zegt uitbater Martin Broer. De bekende horecazaak in Lochristi wil op die manier verzekeren dat het haar fikse investeringen in overkappingen van het terras verzekert. Geen overbodige luxe nu de weersomstandigheden het laten afweten en iedereen op zoek gaat naar een droge plek om een gezellige avond door te brengen. Bovendien moet de horeca tot nader order nog altijd om 22 uur de deuren sluiten. “Om de tent te plaatsen betalen we 2.000 euro per maand. Door voor een beperkt aantal plaatsen, en enkel op weekendavonden, dat minimumbedrag op te leggen, willen we toch een beetje zekerheid incalculeren dat we die investering niet voor niks gedaan hebben.”