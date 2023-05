Minderjarige dieven stelen bakken met leeggoed van sportclub, maar worden gearresteerd op basis van camerabeelden

Politie gaat camera’s inzetten tegen overlast in Hoedhaar­wijk: “Uitge­schol­den en bedreigd op ons terras”

Om de overlast in de Hoedhaarwijk aan te pakken, neemt de politie begin juni een eerste camera in gebruik nabij het Belgian Red Court. Het nieuwe voetbalplein in de buurt viel vlak na de opening al ten prooi aan vandalisme. Buurtbewoners getuigen over scheldpartijen en bedreigingen aan hun adres. “De baldadigheden moeten zo snel mogelijk stoppen”, zegt burgemeester Filip Anthuenis (Open Vld).