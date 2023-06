Milieuadviesraad en gemeente organiseren wedstrijd voor ecologische tuinen

“Kom ons hier niet testen. We gaan de sfeer verpesten”: Provoceren­de rapclip opgenomen op voetbal­plein­tje Hoedhaar­wijk

In een video die momenteel circuleert op TikTok is te zien hoe een groep jongeren de overlast in de Hoedhaarwijk blijkt te verheerlijken. Het gaat om een trailer voor een rapvideo die later zou uitkomen en eindigt met het geluid van een geweerschot. De clip is opgenomen op het nieuwe voetbalplein in de buurt dat vlak na de opening al ten prooi viel aan vandalisme. Het stadsbestuur kondigt een reeks maatregelen aan om de overlast te stoppen.