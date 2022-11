Lochristi start met doven openbare verlichting tussen 23 en 5 uur

GENT RESTOTIP. The Wan and Only: simpelweg topkeuken in een authentiek volkscafé

Eten in de buurt van Dok Noord wordt steeds hipper en beter en The Wan and Only, ooit een gekend volkscafé in de wijk, is daar het beste bewijs van. Heerlijke hapjes, een eenvoudige kaart maar toch smaakvol in een heerlijk interieur: ja, dit is een unieke plek.

