LEVENSVERHAAL. Oud-burgemeester en Gantoisespeler Hilaire Schoonjans (89) overleden: “Een heer in het politieke verkeer”

Lochristi/Wachtebeke Welke ‘slimme luier’ is de beste? Woonzorg­cen­tra in Wachtebeke en Lochristi doen de test. “Dit spaart verplegers onnodig werk uit”

In twee woonzorgcentra in Wachtebeke en Lochristi is een testproject met slimme luiers afgerond. Er is gezocht naar het beste systeem om te meten wanneer een pamper nat is. “We moeten bewoners zo niet langer onnodig wekken”, weet manager Filip Vandaele. “En ook ons personeel vaart er wel bij.”

29 september