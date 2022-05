Laatste kans om je in te schrijven voor de wedstrijd eco-tuinen

Vlaanderen is zeer rijk aan private tuinen. De totale oppervlakte van de tuinen is zelfs groter dan die van beschermde natuurgebieden. Het is dus aan de eigenaars van privétuinen om een steentje bij te dragen aan de natuur in de Vlaamse leefomgeving. Om ecologische tuinen te promoten, organiseert de milieuraad in samenwerking met het gemeentebestuur een jaarlijkse wedstrijd eco-tuinen. Ben jij trots op jouw tuin en denk je dat die een mooie bijdrage levert aan een ecologischere leefomgeving? Of wil je graag weten hoe ecologisch jouw tuin is? Schrijf je dan zeker in via dit formulier.