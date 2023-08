Laagvlieger vlamt met 81 per uur door zone 30

Lokerse Feesten nemen maatrege­len tegen verwachte drukte door optreden Blur: “Hekkens om circulatie aan kassa’s in goede banen te leiden”

Na klachten over lange wachttijden op de openingsavond en de verwachte drukte tijdens een nieuwe uitverkochte festivalavond nemen de Lokerse Feesten dinsdagavond maatregelen. Headliner vanavond is de Britse band Blur. “Er zullen hekkens geplaatst worden zodat we de volkstoeloop in goede banen kunnen leiden”, zegt festivalwoordvoerder Steven Latré.