Kloostergebouw Zaffelare herleeft in foto-expo

Op initiatief van De Nieuwe Ontginning kan je in het weekend van vrijdag 24 maart tot en met zondag 26 maart naar de fototentoonstelling ‘Spes Nostra’ gaan kijken in het teken van het kloostergebouw van Zaffelare. Het kloostergebouw wordt deels gerestaureerd en geïntegreerd in het toekomstige woonproject Kloostertuin.

De expo is te bezichtigen op vrijdag 24 maart van 14 tot 18 uur en op zaterdag 25 en zondag 26 maart van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in Sint-Hubertus, Kerkstraat 1A in Zaffelare. De inkom is gratis.

In 2018 verlieten leerlingen en personeel van de lagere school De Wegwijzer in Zaffelare het oude kloostergebouw om hun intrek te nemen in het nieuwe moderne schoolgebouw, dat veel meer aan de hedendaagse eisen voldoet. Het oude gebouw, waar in de loop van pakweg 150 jaar een pensionaat, een kleuterschool, een lagere meisjesschool en de huishoudschool Spes Nostra gevestigd waren, werd – in afwachting van gedeeltelijke afbraak en de integratie van een modern wooncomplex – een spookhuis.

Vandalisme

Tussen 2018 en nu deden wilde verhalen de ronde over de talrijke geheimzinnige bezoekers van het gebouw. Er werd inderdaad nogal wat vandalisme gepleegd aan de buitenkant van het gebouw en nog meer binnen. Het dieptepunt was een brand op een zolder (in de ‘tekenklas’) in de zomer van 2019, die gelukkig tijdig was opgemerkt door mensen van het woonzorgcentrum en tijdig bedwongen werd.

Maar het gebouw werd ook zeer regelmatig bezocht door fotografen en filmmakers. Dat waren lokale mensen die er ooit school hadden gelopen, persfotografen die wilden vastleggen wat op verdwijnen stond, maar ook artiesten die de schoonheid van het verval in hun beelden wilden vatten.

De school werd ook bezocht door urban explorers (Urbex). Urban exploring is het bezoeken, fotograferen en documenteren van infrastructuur gemaakt door de mens, meestal verlaten gebouwen: oude fabriekspanden, voormalige ziekenhuizen, scholen, kantoorgebouwen, kastelen, kerken, ….

Emotionele confrontatie

De Nieuwe Ontginning is deze lokale fotografen en urban explorers gaan opsporen en deze zoektocht heeft een dertigtal prachtige foto’s opgeleverd die deze expo zullen sieren. Wie ooit in dit gebouw een periode van zijn leven heeft meegemaakt – en wie in Zaffelare heeft dat niet -, mag zich volgens De Nieuwe Ontginning verwachten aan een emotionele confrontatie.

