Karthago brengt klassieker ‘Cabaret’ in jeugdhuis Lodejo

RESTOTIP. Bistro Verjus in Lochristi: culinair genieten in ongedwon­gen huiskamer­stijl

Met Bistro Verjus openden Steven Van den Bossche (50) en Tiffany Derore (49) een nieuwe culinaire hotspot in Lochristi. Het koppel laat na vijf jaar Brasserie Passerelle in Wetteren achter zich en vestigde zich in een nieuw en gezellig huiskamerrestaurant aan de Koning Albertlaan. Wij schoven alvast onze voeten onder tafel voor een viergangendiner.