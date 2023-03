Kans op neerslag en bewolking in Lochristi vanochtend

Jongeman (21) crasht met BMW na achtervol­ging van 70 kilometer en pleegt vluchtmis­drijf: dader gevat dankzij speurhond en helikopter

Tijdens een achtervolging is in de nacht van donderdag op vrijdag in het Nederlandse Goes een 21-jarige bestuurder gecrasht met een BMW die eerder werd gestolen in Lokeren, zo’n 70 kilometer verderop. De chauffeur probeerde het na het ongeval te vluchten, maar werd met behulp van een helikopter en speurhond alsnog gevat door de Nederlands politie. De man werd aangehouden en zit in een Nederlandse cel.