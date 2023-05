Jeugdraad trekt streep door fietstocht Tour de Lo door alcoholverbod: “Voelen ons als jeugd onterecht behandeld”

Kinderop­vang De Vlinder­boom neemt intrek in dagverzor­gings­cen­trum De Triangel

Het kinderdagverblijf ‘De Vlinderboom’ in Heusden heeft haar intrek genomen in het dagverzorgingscentrum De Triangel in de Steenvoordestraat in Heusden. De Zorgband Leie en Schelde stelt er een aantal van zijn lokalen ter beschikking voor de kinderopvang.