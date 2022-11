Jenny (69) raadt gewicht van ‘dame met varkenskop’ op foto bij slagerij Kurt en Leen

In het kader van het project ‘Kunstexpo achter Glas’ dat dit jaar zijn tenten opslaat in Zeveneken belandde de foto van de bekende Lootse fotograaf Filip Naudts in de etalage van kwaliteitsslagerij Kurt en Leen in het dorp. Het slagerskoppel koppelde er zelfs een wedstrijd aan voor hun klanten: wie het juiste gewicht raadde mocht aan het einde van de rit de foto mee naar huis nemen.

Uit 71 klanten was het uitgerekend Jenny De Maesschalck (69), moeder van slager Kurt, die het exacte gewicht raadde. “De dame in kwestie weegt inderdaad 76 kilogram. Haar identiteit blijft geheim”, aldus Filip Naudts, die bij de uitreiking aanwezig was. De foto zorgde in elk geval wekenlang voor vermaak in slagerij. “Sommige klanten durfden niet deel te nemen omdat ze met zo’n foto naar eigen zeggen niet naar huis konden komen. Anderzijds waren er ook jonge klanten die een gokje waagden. We hebben ook een vermoeden dat de dame in kwestie bij ons in de winkel is geweest, want we kregen hier een vrouw over de vloer die binnenpretjes had”, lacht Kurt.