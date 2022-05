Jaarverslag Politiezone Puyebroeck: “Er is duidelijk een stijgende trend in informaticacriminaliteit”

In het jaarverslag vindt u onder andere informatie over het personeelsbestand van de politiezone. Ook krijgt u een inzicht waar in de zone de meeste ongevallen gebeuren, hoeveel oproepen de politie kreeg en hoeveel effectieve tussenkomsten er waren in 2021.

Opvallend is echter de stijging van de cybercriminaliteit zoals phishing en informaticacriminaliteit. In 2020 waren er 342 meldingen tegenover 432 in 2021 op vlak van informaticacriminaliteit.

Phishing is een manier waarop online oplichters proberen inlog- , bank- of andere persoonlijke gegevens proberen te ontfutselen. Dat doen ze door potentiële slachtoffers te lokken via een valse e-mail of sms van een bedrijf of overheidsinstantie die ze vertrouwen. Zo proberen ze je te overtuigen om te klikken op een link die leidt tot een valse website. Daar geef je dan persoonlijke informatie in, waarna hackers toegang kunnen krijgen tot je bankrekening of online accounts en zo geld wegsluizen. Alert zijn is dus de boodschap.