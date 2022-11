Inbreker (42) komt om het leven na achtervolging in weiland in Lochristi: zes personen opgepakt

LochristiEen inbreker (42) is dinsdagnacht om het leven gekomen nadat hij op heterdaad werd betrapt in een transportbedrijf in Lochristi. Werknemers van de firma achtervolgden de man naar een weiland achter het bedrijf, waar hij het leven liet. De omstandigheden van het overlijden zijn nog onduidelijk. Zes personen werden opgepakt. Volgens onze bronnen behoren twee schoonzonen van de zaakvoerster tot de gearresteerden.

“Ik hoorde een wagen agressief wegrijden. Er brandde nog licht in de hangaar, maar dat gebeurt wel meer. Niet veel later zag ik de auto terugrijden. Voor ik het wist stonden overal politiewagens.” Een buurtbewoner getuigt over de feiten die in de nacht van dinsdag op woensdag afspeelden in de Haanhoutstraat in het Oost-Vlaamse Beervelde, op zo’n 3 kilometer afstand van hoofdgemeente Lochristi. Volgens de man kampte het bedrijf al een tijdje met mazoutdiefstallen. “Ze installeerden onlangs nog camera’s om het probleem aan te pakken”, besluit hij. Zijn naam heeft hij liever niet in de krant.

Veel onduidelijkheid

Wat gebeurde er tijdens die noodlottige nacht? Feit is dat werknemers of werkgevers van het transportbedrijf de vermoedelijke inbreker op heterdaad betrapten op hun domein. De verdachte sloeg op de vlucht, waarna ze het heft in eigen handen namen de achtervolging inzetten. Niet veel later kwam de man, een veertiger met de Russische nationaliteit, 300 meter verderop om het leven achter een weide naast het bedrijf.

Luc Imschoot (55), landbouwer en eigenaar van de grond waar de Rus zijn laatste adem uitblies, werd gewekt door het incident. Achteraan op zijn domein hangt nog steeds een politielint, in een vierkant gespannen rond twee bomen en de afsluiting van het veld. De landbouwer meent dat hij om 23 uur ‘s nachts een quad hoorde rijden in een van de wegjes tussen de velden. “Toen hij vastzat, keerde hij zo snel mogelijk om, om zo de volgende rijweg in te slaan”, vertelt hij. “Daarna was het stil, tot ik plots een vrouw hoorde schreeuwen.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm De vermoedelijke inbreker kwam om het leven op het domein van Luc Imschoot (55). © Jeroen Desmecht

De politie-inspecteurs kwamen vrijwel meteen ter plaatse en kamden het weiland uit. Het parket van Oost-Vlaanderen stelde een onderzoeksrechter aan en kwam dinsdagnacht ter plaatse, samen met het afstappingsteam van de federale politie en een wetsdokter.

Zes personen gearresteerd

Vier personen die gelinkt zijn aan het bedrijf werden die nacht in de boeien geslagen. Woensdag volgden nog twee arrestaties. Hun rol bij het overlijden van de vermoedelijke dief is nog onduidelijk, maar wordt onderzocht. Het parket deelt nog niet mee op basis van wat de mensen zijn gearresteerd. Die ‘kwalificatie’ zal mogelijks donderdag duidelijk zijn nadat ze voor de onderzoeksrechter zijn verschenen. Let wel: momenteel gaat het nog om arrestaties, het staat nog niet vast dat ze alle zes voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. Momenteel liggen alle pistes nog open: het staat dus nog niet vast dat de man met geweld om het leven werd gebracht.

Een van de zaakvoerders van het transportbedrijf overleed in 2019. Zijn vrouw runt het bedrijf nu samen met haar drie dochters. Volgens onze bronnen behoren twee schoonzonen van de weduwe tot de gearresteerden, maar dat kan het parket voorlopig niet bevestigen. Woensdag gebeurt een autopsie op het lichaam van de Russische man. Die moet meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak en eventuele betrokkenheid van derden.

