IN BEELD. Bloemenfestival Ambrosiana van start: tienduizenden begonia’s en dahlia’s zorgen voor kleurrijke tapijten

Regisseur Anthony Schatteman (34) keert voor eerste langspeel­film terug naar roots in Wetteren: “Die allesover­heer­sen­de liefde is universeel”

De overweldigende kracht van de eerste verliefdheid, daar draait het in het langspeeldebuut van regisseur Anthony Schatteman om. De filmmaker uit Brussel keert voor de opnames terug naar zijn roots in Wetteren. ‘Jonge Harten’ toont de ontluikende liefde tussen buurjongens Elias (13) en Alexander (14), gespeeld door Lou Goossens en Marius De Saeger. Ook Geert Van Rampelberg en Emilie De Roo zijn te zien in de prent. Wij trokken naar de filmset voor een goed gesprek met regisseur en hoofdrolspelers. “Ik heb 34 jaar gewacht op een film als deze.”