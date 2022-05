IDM voert strijd op tegen zwerfvuil en sluikstort: “Extra patrouilles én hogere boetes”

Twee Belgische toptalen­ten nemen het op tegen internatio­na­le concurren­ten op DMT Open in snooker­club De Pomerans

De komende vier dagen vindt in snookerclub De Pomerans in Lochristi de DMT Open plaats, een internationaal snookertoernooi. Het is al de zesde editie, die jaarlijks populairder en sterker bezet lijkt te worden. Belgische snookersensatie en winnaar van vorig jaar Luca Brecel is er niet bij. Die probeert in Sheffield wereldkampioen te worden. Veel ogen zijn gericht op Ben Mertens (17) en Julien Leclercq (19), dé twee talenten uit eigen land.

15 april