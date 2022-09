Honderd jaar mode op de Vintage Modeshow ten voordele van KOESTER en Oigo

Autosport RedAnt Racing als één van de topfavorie­ten in 24 Hours of Zolder

Het Oost-Vlaamse RedAnt Racing heeft een drukke autosportzomer, want na de vierde meeting van de Porsche Carrera Cup Benelux in Assen afgelopen weekend en eerder deze zomer een schitterende teamprestatie in de 24 gaat het team van de familie Redant dit weekend op zoek naar de zege in de 24 Hours of Zolder. RedAnt Racing doet een beroep op drie Porsche en dertien rijders en dat met duidelijke ambities, getuige de derde en vierde plaats tijdens de kwalificaties donderdag.

