Hilde Baele ruilt rol als gemeenteraadsvoorzitter voor ambt cultuurschepen

Beeldende kunst

Als nieuwbakken schepen treedt ze in de voetsporen van de ervaren Van Nieuwenhuyse. “Marie-Claire was een geapprecieerd schepen. Het wordt geen gemakkelijke klus om in haar voetsporen te treden, maar ik ga de uitdaging met vertrouwen aan.” Voor Baele liggen er in de laatste twee jaren van de legislatuur nog enkele uitdagingen op de plank. “Het is onze bedoeling om het rijke culturele aanbod in Lochristi ook dichter bij de jeugd te brengen. We beschikken bovendien over een jonge culturele dienst, wat zeker een troef kan zijn. Ook het nieuwe Uyttenhove, dat tijdens corona de deur opende, is misschien soms nog te weinig bekend. Daarnaast willen we de bestaande muziekacademie in Lochristi uitbreiden met een aanbod beeldende kunst”, overloopt de nieuwe schepen enkele aandachtspunten.