Handelaars Zeveneken kijken uit naar heropening N70 zondag: “Geen moment te vroeg”

Lochristi Christophe maakt horeca­droom waar met opening restaurant Barbacoa: “Koken op houtvuur”

In Dorp-Oost vlak naast Edugo opent Christophe Pennoit op donderdag 2 juni de deuren van zijn restaurant Barbacoa. “Barbacoa was het eerste woord in Latijns-Amerika voor koken op een houtvuur. We gaan back to basics”, zegt Christophe, die tijdens corona meedraaide in de keuken van sterrenzaak Hof van Cleve.

26 mei