Gsm-gebruik achter het stuur, levert deze week meteen rijverbod én fikse boete op: “Bij vorige actie 26 rijbewijzen ingetrokken”

Ondanks de vele campagne zijn nog heel veel chauffeurs met hun smartphone bezig terwijl ze aan het rijden zijn. Ook in politiezone Puyenbroeck is dit een hardnekkig probleem. “Tijdens de campagne ‘afleiding’ van 2 tot 29 mei 2022 controleerde de Politiezone Regio Puyenbroeck al op het gebruik van mobiele apparaten achter het stuur en maakte ze 26 keer keer een proces-verbaal op met onmiddellijke intrekking van het rijbewijs. Daarnaast werden er in dezelfde periode zeven onmiddellijke inningen opgemaakt voor het gebruik van de GSM achter het stuur”, laat de politiezone weten.

Afleiding door gsm- of smartphonegebruik aan het stuur is nochtans één van de grote ‘killers’ in het verkeer. Volgens het Vias Institute houdt acht procent van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van gsm’s achter het stuur. Op de Belgische wegen komen er naar schatting per jaar vijftig bestuurders om en raken er nog eens 4.500 gewond.

Intrekking rijbewijs

In alle Oost-Vlaamse politiezones zal extra gecontroleerd worden op het gebruik van mobiele toestellen achter het stuur. Wie een mobiel apparaat gebruikt tijdens het rijden, zonder dat het in een daartoe bestemde houder bevestigd is, riskeert de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor de duur van acht dagen. Daarnaast kost het je ook een fikse duit. Sinds dit jaar is het gebruik van een mobiel elektronisch apparaat met een scherm een derdegraads overtreding, die per overtreding €174 kost

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.