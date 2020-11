Grote uitbraak in woonzorgcentrum Zeveneken: nu al 130 mensen besmet

Gentse rand Minister Demir sluit 35 jachtvel­den rond Gent na uitzetten van gekweekte patrijzen: “Wie niet horen wil, moet voelen”

20 oktober Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) sluit 35 jachtvelden in en rond Gent. De natuurinspectie betrapte vorige week een jager die rondreed met een bestelwagen gevuld met 110 fazanten en 25 patrijzen. Hij had de bedoeling de dieren uit te zetten, wat wettelijk verboden is. “Het is alsof je een volledige ploeg uit de Tour De France zou zetten omdat één renner doping gebruikt”, reageren de jagers misnoegd.