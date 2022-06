Grote Bingoavond tijdens de wijkkermis

Vijf redenen waarom dit Durabrik-pro­ject op een boogscheut van Gent jouw woondroom is

Op minder dan vijf kilometer van Gent verrijst binnenkort het nieuwe woonproject van Durabrik. “Op deze fantastische locatie in de Hoevestraat in Wondelgem komen 25 energiezuinige woningen”, vertellen Durabrik-collega’s Quirijn Pannecoucke en Peter Patteet. “Met zicht op de groene parktuin is het hier erg rustig wonen.” Ontdek hier waarom dit project jouw woondroom is.