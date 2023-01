Graaf Renaud en raadslid Lybaert trekken naar Oekraïne voor hulpactie

Graaf De Kerchove verleende eerder al zijn steun aan de Wachtebeekse hulpactie voor een Oekraïense stad en raakte zo geïnspireerd om zelf aan de slag te gaan. Via het internet raakte De Kerchove geïntrigeerd door de North Atlantic Fellas Organization (NAFO), uiteraard niet te verwarren met de NAVO. Door Wikipedia wordt de groepering omschreven als een ‘sociale media’-beweging die is opgericht om de Russische propaganda te counteren en de verspreiding van desinformatie over de Russische invasie in Oekraïne tegen te gaan.