Graaf Renaud de Kerchove (74) onderhoudt zijn 187 jaar oud park: “Met mijn 25 hectare kan ik niet klagen over plaatsgebrek, nee”

Davids­fonds organi­seert lezen met Lokeraars van Oekraïense afkomst

Al meer dan een jaar is er strijd in Oekraïne. De oorlog lijkt verre van gedaan. De Lokerse afdeling van het Davidsfonds laat Lokeraars van Oekraïense afkomst aan het woord over de situatie in het land op dinsdag 23 mei om 20 uur in het Cultuurcentrum.