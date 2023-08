Joeri Cardon (52), de scherpe pen achter de geestige artiesten­bi­o­gra­fieën van de Lokerse Feesten: “Metejoor en Pommelien Thijs kende ik tot voor kort amper, nu ben ik fan”

Een absurde vergelijking tussen Cypress Hill en jeugdbeweging KLJ of een nachtmerrie waarbij een headliner van de Lokerse Feesten niet in Lokeren, maar in Nokere belandt? Voor de trouwe lezers van de spitsvondige artiestenbeschrijvingen op de website van de Lokerse Feesten is een lach nooit ver weg. “Ik vertrek altijd van één woord op een leeg blad om mijn teksten vorm te geven”, zegt Joeri Cardon, het creatieve brein achter de tekstuele pareltjes.