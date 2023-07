Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Lochristi vandaag

Zware botsing op pechstrook E17: één slachtof­fer in levensge­vaar

Op de E17 in Lokeren heeft zich een zwaar verkeersongeval voorgedaan tussen twee bestelwagens. Een eerste voertuig stond in panne op de pechstrook. Een tweede bestelwagen reed er zonder remmen achteraan op in. De chauffeur is met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.