Genieten in de zomerbar van Gallery Nanda: “Rode draad is onze passie voor kunst”

Lokeren/LochristiIn de Drongenstraat in Lokeren op de grens met Lochristi kan je deze zomer tot rust komen en kunst beleven in de beeldentuin en zomerbar van Gallery Nanda. De voormalige woning en bakkerij van grootmoeder Ferdinanda werd verbouwd tot kunstgalerij met een in het oog springende architectuur.

Een bezoekje aan de zomerbar van Gallery Nanda prikkelt je zintuigen. Ruisend Scheldewater dat je kan beluisteren in strandstoelen, een caravan die werd omgebouwd tot een kleurrijke bibliotheek of prachtige glassculpturen die spelen met het zonlicht: in de beeldentuin kijk je je ogen uit en ontdek je tal van verborgen plekjes. Ook kinderen kunnen zich uitleven in de uitgestrekte tuin waar ze kennis kunnen maken met ezeltjes en pauwen. Nieuw dit jaar is ook het opvallende straatkunstwerk van Lobster Robin dat de gevel siert aanpalend aan het pand van de kunstgallerij in de Drongenstraat.

Volledig scherm Opvallende straatkunst van Lobster Robin siert het pand naast de kunstgallerij. © Yannick De Spiegeleir

Rommelmarkten en kringloopwinkels

Met een huisgemaakte limonade, streekbiertje of verfrissende cocktail kan je onder de bomen genieten op het vintage zitmeubilair dat Sarah De Geyter en Roos Bracke, moeder en dochter én de gezichten achter Gallery Nanda, tijdens schattenjachten verzamelden op rommelmarkten en in kringloopwinkels.

“De bal ging vijf jaar geleden aan het rollen toen een bevriend kunstenaar vroeg of hij de locatie mocht gebruiken voor een tentoonstelling”, vertelt Sarah. “Onze familie woont hier al generaties lang. In het verleden was hier een bakkerij gevestigd. De rode draad doorheen het concept van Nanda is onze passie voor kunst, maar ook wie geen interesse heeft in kunst, kan hier ook gewoon gezellig iets komen drinken.”

Volledig scherm Gallery Nanda © Yannick De Spiegeleir

Verborgen parel

Hoewel Gallery Nanda intussen al vijf jaar bestaat, is het voor veel bezoekers nog een ontdekking als ze er de eerste keer komen: een verborgen parel in een uithoek van Lokeren op de grens met Lochristi. “Het klopt dat we geregeld mensen over de vloer krijgen die Nanda nog niet kenden. We moeten het vaak hebben van mond-op-mondreclame”, zegt Sarah. Zowel in de winter als de zomer kan je er ook genieten van optredens. “In de wintermaanden bouwen we onze galerie om tot ‘theater Nanda’ met een gevarieerd programma aan muziek- en theatervoorstellingen, maar ook in de zomer mogen muziek, theater, performances en andere podiumkunsten niet ontbreken en gaat de openluchtzaal open in de tuin.” Het eerstvolgende optreden is dat van flamencogitarist Manito die op vrijdag 12 augustus een ‘vollemaanconcert’ komt spelen.

De zomerbar van Gallery Nanda is in juli en augustus geopend op zaterdag van 14 tot 21 uur en op zondag van 11 tot 19 uur. Meer info: gallerynanda.com.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.