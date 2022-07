Gemeente lanceert Lochristi-bon

Eerst gaat de gemeente op zoek naar handelaren die dit initiatief willen steunen. Vervolgens communiceert de gemeente dat de bon te koop is en waar je ermee terecht kunt. Lokaal bestuur Lochristi werkt samen met het platform Kivalo dat gespecialiseerd is in de uitwerking van gemeentelijke cadeaubonnen.

De vraag naar een gemeentelijke cadeaubon bestaat al langer. In maart 2020 lanceerde het lokaal bestuur Lochristi de Loco-bon om de lokale handelaars te steunen tijdens de eerste lockdown. Dit was, zowel voor de handelaars als voor de inwoners, een zeer positieve ervaring. “De Loco-bon was de perfecte aanleiding om dit permanent te verankeren binnen de gemeente”, aldus de bevoegde schepen Frederic Droesbeke. “Het bestuur wil met de Lochristi-bon de lokale economie en het lokaal winkelen verder stimuleren. Mede door de subsidie van de Provincie Oost-Vlaanderen heeft het bestuur nu de mogelijkheid om de Lochristi-bon te realiseren.”

Hoe werkt de bon?

De bon kan je binnenkort aankopen. Je kiest een bedrag naar keuze en betaalt. Nadien ontvang je de cadeaubon direct in je mailbox. Laat de bon bij één van de deelnemende handelaars scannen vanaf je smartphone. Het bedrag kan je geheel of gedeeltelijk besteden bij de geregistreerde deelnemende handelaars in Lochristi. Deelnemende handelaren hangen een affiche op zodat jij weet dat je bij hun terecht kan met je Lochristi-bon.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.