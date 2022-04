Gemeente krijgt eerste hondenlosloopweide aan kerk van Hijfte: “In combinatie met groenzone en speelelementen”

In een hondenlosloopweide kunnen baasjes hun hond, zoals het woord zegt, loslaten zonder zorgen. In eerste instantie werd deze legislatuur gekeken in de richting van het Wonderwoud. “Maar na onophoudelijk aandringen bij het Agentschap Natuur en Bos, hebben we vandaag geen zekerheid dat dit wordt voorzien in de eerste fase”, zegt schepen van Openbaar Groen Frederic Droesbeke (Open Vld).

In verschillende verkiezingsprogramma’s was het inrichten van een hondenlosloopweide echter een actiepunt. Daarom is het oog nu gevallen op de kerkomgeving van Hijfte. “Zowel het akkerland (5.300m² groot) als de parking naast de onthaalzone van de kerk, zijn eigendom van de gemeente en zijn uiterst geschikt”, schetst Droesbeke. “De prioriteit ligt momenteel bij de aanleg van de buurtgroenzone als een natuurlijk speelterrein met een afgebakende hondenlosloopweide, vandaar dat voorzien wordt om – afhankelijk van de budgetten – de aanleg van de parking eventueel in een latere fase uit te voeren.” Voor de parking, die er momenteel wat versleten bij ligt, wil de gemeente opteren om ze te ontharden.

Volledig scherm Het gebied waar de hondenlosloopweide komt ligt aan de kerk van Hijfte. © Google Maps

Participatie

Om vorm te geven aan de hondenlosloopweide ging Droesbeke samen met voormalig schepen van Dierenwelzijn Janine Stadeus en haar opvolger Tom De Grauwe al het oor te luister leggen bij Lochristinaren die frequent hondenweides buiten de gemeenten bezoeken. Daarnaast zal er ook een participatietraject komen. “Zo willen we polsen naar de noden en verwachtingen uit de buurt. Specifiek voor de hondenlosloopweide, zullen we ‘experten’ zoals gedragstherapeuten en bezoekers van zo’n losloopzones bevragen want zo een zone is veel meer dan een afgebakend terrein. Honden moeten kunnen snuffelen, spelen, graven, hebben nood aan verschillende ondergronden, eventueel een waterpartij,… De tips en ervaringen van deze experten bij de opmaak van de plannen zijn cruciaal”, aldus de schepen.

Randvoorwaarden

Op de gemeenteraad stemde enkel de CD&V-fractie tegen, niet omdat ze tegen de komst van een hondenlosloopweide is, maar wel omdat volgens CD&V-fractieleider Dirk Van Nieuwerburgh het prijskaartje voor het ontwerp aan de hoge kant is en omdat de randvoorwaarden vaag geformuleerd zijn. “Slechts één aanbieder heeft een offerte ingediend en het is onduidelijk hoe hoog het uiteindelijke prijskaartje zal zijn”, aldus het oppositieraadslid. Droesbeke volgt die redenering niet. “De randvoorwaarden zijn juist niet te stringent ingevuld om ruimte te laten voor inspraak. Bovendien kan de firma die heeft ingetekend mooie referenties voorleggen.”