Fusiegemeente Lochristi telt straks 17 nieuwe straatnamen : “Verwarring bij noodsituaties vermijden”

Lochristi en Wachtebeke hebben een Kompasnota samengesteld die de krijtlijnen vastlegt voor de geplande fusie tussen beide gemeenten. Eén van de ingrepen is de noodzakelijke wijziging van 17 straatnamen omdat die identiek zijn in beide gemeenten. Het gaat om 14 straten in Wachtebeke en 3 in Lochristi.

De geplande wijziging van 17 identieke straatnamen wordt meteen één van de meest tastbare effecten van de fusie. “Beide gemeentes behouden bij de fusie hun postcode, maar om verwarring bij noodsituaties te vermijden kiest de bestuursploeg ervoor om identieke straatnamen te wijzigen”, geeft Wachtebeeks burgemeester Rudy Van Cronenburg (Anders) aan. Per straat werd gekeken naar het aantal inwoners en bedrijven. De straat met het minst aantal inwoners en bedrijven krijgt in 2025 een nieuwe straatnaam. Dat resulteert in 14 straten in Wachtebeke en 3 in Lochristi. Om welke straten het effectief gaat, wordt later bekendgemaakt. Samen met het gemeentebestuur kunnen de inwoners hun nieuwe straatnaam kiezen. “De lokale adviesorganen, zoals de cultuurraad, gaan we hier ook bij betrekken”, klinkt het bij beide besturen. Een financiële compensatie voor een adreswijziging is er niet voorzien. “Als lokaal bestuur zorgen we wel voor een gepaste begeleiding bij gezinnen en bedrijven die hun adres moeten wijzigen.”

Volledig scherm Burgemeesters Yves Deswaene (Lochristi) en Rudy Van Cronenburg (Wachtebeke) © Yannick De Spiegeleir

Thuiskomen

Centraal in de kompasnota die beide gemeenten hebben opgesteld staat een kwaliteitsvolle dienstverlening die steunt op 4 pijlers: dorpen waar inwoners kunnen thuiskomen, een dialoog creëren tussen het bestuur en zijn inwoners en belanghebbenden, inzetten op digitalisering en basisdienstverlening met een gemeentehuis in Lochristi, een administratief centrum in Wachtebeke en sociale huizen in beide gemeenten en tot slot een financieel gezonde gemeente met de lagere tarieven van Lochristi als uitgangspunt voor de lokale belastingstelsels.

“De Kompasnota bevat geen operationele keuzes. Het is geen beleidsplan of meerjarenbegroting en al zeker geen politiek verkiezingsprogramma. Wel kan het hiervoor gebruikt worden, als toetssteen voor huidige en toekomstige beleidsmakers”, zegt Yves Deswaene (Open Vld), burgemeester van Lochristi.

Infosessies

De Kompasnota wordt deze week op de gemeenteraden van Lochristi (maandag) en Wachtebeke (donderdag) voorgesteld. Inwoners kunnen kennismaken met de Kompasnota tijdens vijf infosessies. Er is een infosessie voorzien in elke deelgemeente en dat telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Inschrijven is niet nodig. De spits wordt afgebeten op dinsdag 18 april in de gemeentelijke basisschool in Lochristi (Schoolstraat 18). Daarna volgen op donderdag 20 april Wachtebeke in De Kring (Kerkstraat 10), op woensdag 26 april Beervelde in de Gemeentelijke Basisschool (Kloosterstraat 4), op dinsdag 2 mei Zeveneken in Uyttenhove (Zavel 5) en tot slot op woensdag 3 mei Zaffelare in WZC Sint-Vincentius (Kannunik P.J. Triestlaan 4).

Ten laatste op 31 december 2023 leggen beide besturen het definitieve fusiedossier voor aan de gemeenteraden van Lochristi en Wachtebeke.

