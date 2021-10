Florian Vermeersch als held onthaald in thuisdorp: “Nooit gedacht dat ik het podium in Roubaix zou halen, en al zeker niet dat ik hier in een volle zaal zou staan”

Lochristi Vrouw blaast in gezicht van jobstudent in supermarkt nadat die haar vertelde dat ze mondmasker niet goed aan had

10 september Een 27-jarige vrouw van Bulgaarse origine riskeert een celstraf van 6 maanden nadat ze in het gezicht had geblazen van een jobstudent die aan het werk was in de Colruyt in Lochristi. Die had haar gewezen op het feit dat ze haar mondmasker niet op de correcte manier droeg.