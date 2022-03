Flitscamera van politiezone Puyenbroeck draaide overuren begin maart: snelheidsduivel rijdt 108 kilometer per uur in zone 50

Regio PuyenbroeckPolitiezone Puyenbroeck hield in de eerste helft van maart massaal flitscontroles. In Lochristi duwde een bestuurder het gaspedaal veel te hard in en werd geflitst aan een snelheid van 108 kilometer per uur in een zone 50.

In Lochristi werd er op drie locaties geflitst. In totaal passeerden 1.175 voertuigen de camera. In de Oude Veldstraat werden 41 overtredingen vastgesteld. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 108 kilometer per uur in een zone 50. In de Rechtstraat werden 361 voertuigen gecontroleerd, 75 daarvan reden te snel. In Bastelare reden 64 van de 531 gecontroleerde voertuigen te snel.

In Moerbeke-Waas werden 334 voertuigen gecontroleerd in de Opperstraat. “33 bestuurders hielden zich niet aan de voorgeschreven snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Op de Eksaardsedam controleerden wij 484 voertuigen en werden er 28 overtredingen vastgesteld. In de Dorpvaart reden 27 van de 471 gecontroleerde bestuurders sneller dan 50 kilometer per uur", laat de politie weten.

Ook in Wachtebeke werd er gecontroleerd. Dat gebeurde in het Axelsvaardeken, waar 28 van de 404 voertuigen te snel reden, en in de Stationsstraat, waar 14 overtredingen werden vastgesteld. Ook langs de N449 werd er geflitst. 965 voertuigen werden gecontroleerd en 22 bestuurders reden er sneller dan toegelaten.

‘Ten slotte controleerde ons team Verkeer en Mobiliteit uw snelheid in de Denderdreve te Zelzate. Er werden 4 overtredingen vastgesteld op 103 passages. Op de Assenedesteenweg werden 407 voertuigen gecontroleerd, 19 daarvan reden te snel", besluit de politie.