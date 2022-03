Explosie vernielt deel van huis in Rechtstraat: woning onbewoonbaar verklaard

Wielrennen Liam Slock niet in Aywaille, wel naar Rucphen: “Op eigen vraag omdat waaier­koers mij ook moet liggen”

Het leek ons een vreemde aanduiding: Liam Slock rijdt zondag in het Nederlandse Rucphen de Dorpenomloop en niet de Get Up Cup in het Luikse Aywaille. Toch klopt het. Slock trekt naar de 1.2-koers net over de grens.

10 maart