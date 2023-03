Eropuit met de gravelbike: ontdek de omgeving in en rond Lochristi

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van gravelbikeroutes. Zo brengt een kilometerslange zandweg je langs verschillende bezienswaardigheden in en rond Lochristi.

Goed nieuws voor de wielerliefhebbers, komende zaterdag 4 maart staat de Italiaanse klassieker Strade Bianche op het programma. Een koers over de grindwegen van Toscane richting de finish op Piazza del Campo in Siena. Wil jij je zelf ook eens wagen een fietstocht over onverharde wegen? RouteYou stippelde een route van bijna 45 kilometer uit langs verschillende zandwegen in en rond Lochristi.

Volledig scherm Een van de eerste bezienswaardigheden op de route is het Lochristi Sierteeltmuseum. © David Samyn

De route ligt op een kilometerslange zandrug die vroeger de natuurlijke zuidgrens van Zaffelare, deelgemeente van Lochristi, vormde. En in dat dorp start ook de fietstocht. Een van de eerste bezienswaardigheden is het LoS, Lochristi Sierteeltmuseum. Het museum vormt met haar indrukwekkende tuin van 6500 vierkante meter een groene long in het dorp en toont op een boeiende manier de geschiedenis en het belang van de Oost-Vlaamse sierteeltsector.

Naast Lochristi brengt de fietstocht je ook naar een oude boerderij en twee wegkapelletjes in Lokeren en passeer je in Laarne langs een voormalige hoeve met molenaarshuis. Ook het prachtige kasteelpark van Beervelde ligt op de route. Het park bestaat uit een geometrische Franse tuin en een 20 hectare grote romantisch Engelse landschapstuin. In het voorjaar vinden hier de Tuindagen plaats, de grootste tuinbeurs van België. Buiten de Tuindagen is het park enkel te bezoeken in de vorm van een geleide wandeling voor groepen vanaf 15 personen.

Volledig scherm Ook het Kasteelpark van Beervelde ligt op de route. © Wannes Nimmegeers

