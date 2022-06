Eerste Oekraïense vluchtelingen nemen intrek in klooster Bosdreef

Lochristi-Zelzate-Wachtebeke Politie Puyen­broeck informeert over nieuwe regels E-steps

Omdat E-steps de laatste jaren sterk in opmars zijn, komen ze veel vaker voor in het straatbeeld. Ze halen snelheden tot 25 km per uur en zorgen voor vlotte verplaatsingen, maar ze zijn niet altijd even stabiel of gemakkelijk te hanteren. Omdat ze erg stil zijn, kunnen ze bovendien verraderlijk zijn voor voetgangers of fietsers. Politiezone Puyenbroeck waarschuwt dat er vanaf 1 juli daarom nieuwe verkeersregels gelden voor e-steps en andere gemotoriseerde voortbewegingstoestellen. Met als grootste doel om het verkeer veiliger te laten verlopen.

21 juni