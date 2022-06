Droogte en kevers doen Wase naaldbossen afsterven, zeven gemeentebesturen slaan handen in elkaar op probleem aan te pakken: “Op twee jaar tijd 75 voetbalvelden nieuw bos aanplanten”

Veerkrachtige bossen

Omdat er in de vorige eeuw veel naaldbossen werden aangelegd voor kerstboomplantages en om hout te gebruiken in de mijnbouw is het Waasland in België één van de meest getroffen regio’s. Om het euvel aan te pakken, zette Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord het plattelandsproject ‘Klimaatrobuuste en veerkrachtige bossen voor het Waasland’ op poten. Dankzij de steun van de provincie Oost-Vlaanderen, het Europees Landbouwfonds voor Klimaatontwikkeling en zeven gemeenten die als copromotor optreden, is er een totaalbudget van 325.000 euro beschikbaar. Waasmunster, Stekene, Beveren, Sint-Gillis-Waas, Moerbeke, Lochristi en Wachtebeke geven financiële steun aan particuliere boseigenaars om de bosomvorming mogelijk te maken. Enkel Lokeren springt momenteel niet op de kar zo stelde oppositiepartij N-VA Lokeren aan de kaak.

Versnipperd boslandschap

“De komende twee jaar gaan we 50 hectare bos omvormen en zorgen dat het Waasland opnieuw groene en gezonde bossen heeft waarlangs het aangenaam wandelen en fietsen is”, zegt Bosgroepcoördinator Sylvie Mussche. In totaal werden er vier boscomplexen aangeduid in de betrokken gemeentes: het Bekaf-boscomplex aan de E34, het grondgebied van Waasmunster, een bosgebied op de grens van Stekene en Sint-Gillis-Waas en een bosgebied op de grens van Stekene en Moerbeke, maar de Bosgroep benadrukt dat alle boseigenaren kunnen aankloppen voor hulp. “Door verschillende bospercelen in één complex te bundelen, kunnen we goede afspraken met aannemers en de kosten drukken. In Vlaanderen is het boslandschap sterk versnipperd”, klinkt het bij de Bosgroep.