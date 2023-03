Drijvend restaurant ‘Dinner on the Lake’ komt deze zomer naar Lochristi: “Editie in het teken van licht”

Op privédomein Het Groene Water op de grens van Lochristi met Destelbergen kan je van juli tot en met september genieten van een belevingsdiner op het drijvende restaurant ‘Dinner On The Lake’. De gastronomische pop-upbeleving is een initiatief van Gentenaar Jeremy Buyle.

Het Groene Water, een privédomein in Lochristi, is een verborgen parel. Exclusief voor deze editie vormt het domein de ideale uitvalsbasis om aan de alledaagse drukte van de stad te ontsnappen. Van juli tot en met september is het drijvende restaurant er terug te vinden ter hoogte van Winkelputrede.

Dinner On The Lake slaagt er dit jaar in om de sprookjesachtige ervaring nog een niveau hoger te tillen. Na het ondergaan van de zon geniet je tijdens je koffie of thee van een betoverend lichtspel die de omgeving en haar schoonheid onthult

“Deze editie wordt er eentje volledig in teken van licht. Als je naar Dinner On The Lake komt, willen we je naar huis laten gaan met een voldaan en relaxed gevoel. En laat dat laatste moment net het moment zijn dat je je het langst zal herinneren. Samen met onze partner John & Jane zetten we de omringende natuur letterlijk in de spotlight met een lichtbeleving om bij weg te dromen”, aldus Buyle.

Voor een diner bij Dinner On The Lake betaal je 169 euro per persoon all-in. Meer info en boeken kan via dinneronthelake.com.

Volledig scherm Dinner on the Lake © newkoncept

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.