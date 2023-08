Dorre eiken van Zeveneken worden eind dit jaar vervangen door zeven nieuwe exemplaren: gemeente bereikt akkoord met aannemer

RESTOTIP. Pakhuis: alleen maar kwaliteits­pro­duc­ten in een prachtig decor

Het Pakhuis, een klinkende naam in Gent, geen Gentenaar die er nog nooit van gehoord heeft. Maar ben je er ooit binnen geweest? Alleen al voor het decor is dat meer dan de moeite, maar er is veel meer. Dit restaurant biedt kwaliteit en klasse, en is toch héél betaalbaar. Een lunch voor 19,50 euro? In het Pakhuis bestaat dat nog.