Doordringende cannabisgeur leidt politie naar woning van 53-jarige man: “Ik trek me niets meer aan van de maatschappij”

“Zelf gevlucht toen mijn 4-jarig zoontje omkwam in een brand”: wie zijn de vermeende kopstukken van de bende die vluchtelin­gen in bootjes smokkelde?

Het maakt het hele dossier misschien nog tragischer, maar de vermeende kopstukken van de mensensmokkelbende die in Brugge terechtstaan, ontvluchtten zelf ooit ook hun thuisland. Net als de vluchtelingen die ze de voorbije jaren in rubberbootjes de Noordzee zouden hebben opgestuurd. Zelf ontkennen ze dat laatste met klem. Of om het met hun woorden te zeggen: “We wilden hen enkel helpen.” Het verhaal van de mensen achter de smokkelaars.