Dimitri (22) roeit 12 uren en 126 kilometer voor Oekraïne: “Hou wel van een sportieve uitdaging”

LochristiOp de site van Crossfit Endgame in Lochristi heeft Dimitri Cloeckaert (22) zaterdag een sportief huzarenstukje neergezet. Op één dag tijd roeide hij 12 uur en 126 kilometers. “De opbrengst van mijn actie schenk ik aan de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne”, zegt Dimitri.

Een tweetal maanden terug las Dimitri op HLN.be het verhaal van de Gentse personal coach Jesse die een marathon wilde afleggen op handen en voeten, een zogenaamde ‘bear crawl’. Het bracht hem op ideeën. “Ik hou er wel van om mijn sportieve grenzen te verleggen. Bovendien wilde ik het graag koppelen aan een goed doel, want de beelden van de oorlog in Oekraïne hebben ook mij geraakt”, doet de prille twintiger zijn verhaal. “Toen ik mijn gras stond af te rijden, kwam ik het idee om 12 uur lang te roeien op één dag in de fitnessclub waar ik lid ben: Crossfit Endgame.”

Krampen

Zo gezegd, zo gedaan. Zaterdag omstreeks 7 uur ’s ochtends begon Dimitri aan zijn uitdaging om ’s avonds na 12 uur af te klokken op 126,74 kilometer. Zo deed hij nog beter dan zijn doel, want de lat lag vooraf op 100 kilometer. “De pijnscheuten en krampen in mijn schouders en mijn verstijfde rug vormde de grootste uitdaging”, lacht Dimitri. Gedurende de dag kreeg hij de onvoorwaardelijke steun van heel wat vrienden en de zaakvoerders van de fitness. Enkele vrienden roeiden zelfs een stukje mee aan zijn zijde. In totaal kon Dimitri zowat 2.000 euro inzamelen voor Oekraïne onder meer met de steun van sponsor, sympathisanten en de organisatie van een barbecue. “De opbrengst schenk ik aan de actie 12-12”, aldus Dimitri.

Volledig scherm Dimitri kreeg de steun van Jasper (Crossfit) en verschillende sympathisanten. © Yannick De Spiegeleir

Jasper Vanhoutte, zaakvoerder van Crossfit Endgame, stelde zijn infrastructuur met veel plezier ter beschikking van de dappere sportieveling. “Ik ben op sportief vlak zelf van geen kleintje vervaard, maar toen Dimitri dit idee opperde, heb ik toch ook even met mijn wenkbrauwen gefronst. Het is echt een knappe prestatie. Hoedje af, dat hij het gehaald heeft”, aldus Vanhoutte.

Dimitri zelf is dankbaar voor alle steun. “Ik heb kunnen rekenen op de begeleiding van een personal coach van Crossfit om dit tot een goed einde te brengen en een groepspraktijk hier in de buurt heeft ook een strikt voedingsschema voor mij opgesteld. Zonder hen was dit niet gelukt.”

Wie de actie alsnog wil steunen, kan nog contact opnemen met Dimitri via 0498/78 88 43 of dimitri.cloeckaert@hotmail.com. “Ik had oorspronkelijk gemikt op 5.000 euro, maar elk beetje steun voor de mensen in Oekraïne helpt”, klinkt het.