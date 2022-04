Dieven aan de haal met compleet fietsenrek aan krantenwinkel

Het was even schrikken voor Roger en Nadine van de Kranten- en Boekhandel Absoluut toen ze deze ochtend de deuren openden. Hun grote fietsrek aan de zaak, met opvallend blauw opschrift van Het Laatste Nieuws, bleek spoorloos. “Als iemand iets gezien heeft, of het rek ergens zag staan, laat gerust weten in de reacties of via een privé-berichtje naar mij want Roger en Nadine zitten niet op Facebook”, laat Kato De Winter weten. Reacties dus via Ge zijt van Lochristi als of rechtstreek bij de lokale politie.