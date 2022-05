Christophe maakt horecadroom waar met opening restaurant Barbacoa: “Koken op houtvuur”

LochristiIn Dorp-Oost vlak naast Edugo opent Christophe Pennoit op donderdag 2 juni de deuren van zijn restaurant Barbacoa. “Barbacoa was het eerste woord in Latijns-Amerika voor koken op een houtvuur. We gaan back to basics”, zegt Christophe, die tijdens corona meedraaide in de keuken van sterrenzaak Hof van Cleve.

Frequente bezoekers van de Lootse middenstand kunnen Christophe misschien nog kennen van vrouwenkledingzaak Bazar Boutique die hij tot voor enkele jaren terug samen met zijn vrouw Valérie uitbaatte in de voormalige pastorijwoning naast Edugo. “Net zoals bij heel wat andere mensen heeft de coronacrisis mij aan het denken gezet en ik besloot tijdens de pandemie dat ik mijn droom om een eigen restaurant te openen, wilde verwezenlijken. Het was een idee dat al tien jaar in mijn achterhoofd speelde en ik vond het nu de juiste moment om te springen.”

Terug naar de basis

Christophe komt na zijn eerdere ervaring in de horeca niet onbeslagen op het ijs. “Ik onderhoud nog steeds een goede band met Floris Van Der Veken, de rechterhand van Peter Goossens van het Hof van Cleve.” In Barbacoa gaat de Lochristinaar met een uniek concept aan de slag. “Ik zal al mijn gerecht bereiden op een houtvuur. Terug naar de basis dus. Barbacoa wordt voor alle duidelijkheid geen grillrestaurant. Het is de bedoeling om gastronomisch te koken. We willen een omgeving creëren waar we mensen een leuke avond bezorgen.” Of hij zelf ooit een Michelinster wil binnenhalen met zijn zaak? “Het is zeker mijn bedoeling om dat niveau te bereiken, maar een ster is een doel op lange termijn.”

Pottenbakkerij

Barbacoa zal telkens een vis- en vleesmenu en een groentenmenu aanbieden, maar je kan er ook a la carte eten. Ook Christophes vrouw is de voorbije jaren andere professionele wegen ingeslagen. Zij staat al een tijdje aan het roer van Atelier Gilbert: een ambachtelijke pottenbakkerij. “Valérie is ook de leverancier van het unieke servies in onze zaak”, verduidelijkt de chef. En Barbacoa werkt ook samen met nog andere lokale leveranciers. Zo levert desembakkerij Pain Pure uit Lokeren het brood dat bij de gerechten wordt geserveerd. “Ook met onze wijnkaart willen we verrassen. In Barbacoa kan je wijnen van over de hele wereld ontdekken.”

Barbacoa is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor lunch en diner en op zaterdag voor een diner. Op vrijdag- en zaterdagavond wordt enkel het menu geserveerd. Woensdag en zondag zijn de sluitingsdagen.