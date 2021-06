Chauffeur op slag dood na klap tegen vrachtwagen op pechstrook

Wetteren/Wachtebeke Vaccinatie­cen­tra Wetteren en Wachtebeke draaien op volle toeren en scoren goed in tevreden­heids­on­der­zoek

4 juni Deze week kunnen de vaccinatiecentra van Wetteren en Wachtebeke de doelgroep van de risicopatiënten afronden. De uitnodiging van de brede bevolking gaat gepaard met de drukste dagen in het centrum. “Deze week worden reeds de veertigers uitgenodigd en vaccineren we volop in de categorie 53 tot 65-jarigen”, zegt Sanne Vandromme van de ELZ Zone Scheldekracht.