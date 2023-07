Bibliotheek van Lochristi gesloten van 17 tot 29 juli

Meester Bart (61) brengt boek uit na carrière van 40 jaar in Lokers basisonder­wijs: “Tips delen met jonge leerkrach­ten”

Na een carrière van iets meer dan 40 jaar zwaaide Bart Tettelin dit schooljaar af als leraar bij de Boskesschool. In het fictieve ‘Dagboek van meester Bert’ blikt hij terug op de hoogtepunten en uitdagingen in zijn loopbaan. “Dat ik mijn stempel heb kunnen drukken op het anti-pestbeleid van onze school heeft me veel voldoening geschonken.”